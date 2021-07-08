Русский
$ 27,3
32,29
  1. Світові новини
  2. Інші країни

ВООЗ заявила про перемогу нових штамів COVID над вакцинацією і назвала винних

8 липня 2021 2:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Тедрос Гебреєсус звинуватив низку країн у вакцинному націоналізмі, який зокрема загрожує відновленню світової економіки

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

Виявлені останнім часом нові штами COVID-19на сьогодні перемагають у перегоназ з вакцинами від коронавірусу.

Про це йдеться в заяві глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреєсуса, опублікованій на сайті ВООЗ.

Реклама

"Наразі штами перемагають у перегонах проти вакцин через несправедливе виробництво та розподіл препаратів, що також загрожує відновленню світової економіки", – заявив Гебреєсус.

Він зазначив, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі, а не тільки з постійно мутуючим вірусом, і звинуватив ряд країн у "вакцинному націоналізмі".

Читайте також: Хотіла продати: у Києві експрацівниця лабораторії вкрала небезпечні штами вірусу (фото)

"Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, – морально невиправдана і неефективна стратегія громадської охорони здоров'я проти вірусу, який швидко мутує і стає все більш ефективним при передачі від людини до людини", – підкреслив Гебрейесус.

Не пропусти!
Лицарі, леви і рогаті красуні: яскраві фанати матчу Англія – Данія
Фанати на матчі Англії і Данії
Реклама

Глава ВООЗ також стурбований тим, що мільйони медичних працівників по всьому світу досі не вакциновані і це здається йому "огидним".

Нагадаємо, напередодні в ВООЗ заявили, що захворюваність на COVID-19 у світі за останні два тижні стабілізувалася і зараз ситуація краща, ніж два-три місяці тому, але картина в різних країнах нерівномірна.

Про що говорили в Україні та світі 7 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗС
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗСІнші країни
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугу
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугуІнші країни
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала Альянс
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала АльянсВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти