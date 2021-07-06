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ВООЗ заявила про покращення ситуації з COVID-19 у світі

6 липня 2021 3:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у різних країнах неоднозначна – десь спостерігається зниження, десь зростання

Коронавірус у світі / колаж "Сьогодні"

Коронавірус у світі / колаж "Сьогодні"

Захворюваність на COVID-19 у світі за останні два тижні стабілізувалася і зараз ситуація краща, ніж два-три місяці тому. Водночас картина у різних країнах нерівномірна.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

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"Якщо подивитися на графік за останні пару тижнів, то можна побачити, що настала своєрідна стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні... У деяких країнах спостерігається різке зниження заражуваності, однак у інших картина протилежна", – розповів експерт.

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Така неоднозначна ситуація із захворюваністю на коронавірус у різних країнах, на думку Раяна, викликана різними факторами: появою більш заразних штамів, пом'якшенням карантинних заходів і збільшенням контактів між людьми.

Його колега з ВООЗ уточнила, що зниження кількості нових випадків інфікування на 13% зафіксовано в Північній і Південній Америці, водночас у Європі захворюваність за останній тиждень зросла майже на 28%.

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Нагадаємо, наприкінці червня Всесвітня організації охорони здоров'я вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу.

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Ми також повідомляли, що французька фармацевтична компанія Sanofi France анонсувала вихід нової вакцини від коронавірусу.

Про що говорили в Україні та світі 5 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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