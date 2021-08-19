Повернення шаріату та жертви: хроніки перших днів правління талібів у Афганістані

В Афганістані просто посеред вулиці розстріляли жінку, яка з'явилася із непокритою головою, а понад 150 українців досі не можуть вилетіти з Кабула

Після приходу талібів Афганістан повертається у минуле / колаж "Сьогодні"

Незважаючи на обіцянки руху "Талібан" відразу після захоплення влади в Афганістані про дотримання прав людини, відмову від переслідувань та дозвіл на обгрунтовану критику, лише за два дні його правління з’явилися перші жертви серед місцевого населення. Також досі багато бажаючих не мають змоги залишити країну.

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Що змінилося в Афганістані лише за кілька діб правління талібів – у сюжеті новин "Сьогодні".

Перші жертви

Так, повідомляють, що просто посеред вулиці за порушення законів шаріату вбили жінку. Вона з'явилася із непокритою головою і її розстріляли.

Неспокійно було у середу й у Джелалабаді. Там місцеві хотіли встановити на головній площі національний прапор Афганістану, однак таліби відкрили вогонь.

У результаті загинули щонайменше троє людей, десятеро постраждали – серед них і журналісти.

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Тим часом стало відомо, що обраний президент Ашраф Гані, який втік з країни, коли до Кабулу увійшли таліби, нині разом із родиною перебуває у Об'єднаних Арабських Еміратах.

Евакуація українців

Кілька десятків українців фактично застрягли в Афганістані. Літак, що має їх вивезти з країни, не може потрапити до аеропорту Кабула, оскільки у нього немає безпечного коридору і зараз він чекає дозволу на посадку в Омані, повідомили у Генштабі Збройних сил.

Наразі відомо, что ІЛ-76 Міноброни вирушив із Борисполя 18 серпня. Це вже третій літак за тиждень, що полетів з України до Кабула. Перший у ніч на понеділок вивіз із Афганістану 79 українців та іноземців. Другий заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

На рейс із Афганістану додому чекають понад півтори сотні українців.

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Людей відганяють від аеропорту

Тим часом у Мережі поширюється відео, на якомо видно, як бойовики "Талібану" розганяють натовп бажаючих залишити Афганістан, які зібралися за зовнішнім периметром аеропорту Кабула. При цьому людей жорстоко б’ють палицями.

Зазначимо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

Нагадаємо, напередодні лідери ісламістського руху "Талібан" дали першу пресконференцію, на якій запевнили, що не мають наміру нападати на інші країни і збираються ліквідувати виробництво наркотиків та гарантувати права жінок.

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Водночас під час наступу у середині липня в невеличкому селі в північній провінції Фарьяб бойовики руху "Талібан" жорстоко розправилися з матір'ю чотирьох дітей, яка відмовилася готувати для них їжу. Жінку спочатку побили, а потім кинули гранату в її будинок.