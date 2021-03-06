Вперше в історії: Папа Римський зустрівся з духовним лідером Іраку Алі аль-Сістані

Це сталося після серії терористичних атак в країні

У суботу, 6 березня, в Наджафі Папа Римський Франциск зустрівся з найвищим шиїтським священнослужителем Іраку, великим аятолою Алі аль-Сістані. Це перша в історії зустріч Папи з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем.

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Про це повідомляє Reuters.

Як минула зустріч

Папа Римський Франциск закликав іракців пустити миротворців дати їм шанс залагодити конфлікти. Пізніше він відвідав багдадську церкву, де вшанував пам'ять загиблих в результаті нападів на релігійному ґрунті. У цій церкві 2010 року ісламістські бойовики вбили близько 50 вірян.

Після 55-хвилинної зустрічі з Алі аль-Сістані Папа попрямував до руїн стародавнього Ура на півдні Іраку, шанованого як місце народження Авраама, батька іудаїзму, християнства та ісламу. Планується, що він виступить з промовою на міжрелігійній зустрічі.

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Пізніше очікується, що Папа Римський Франциск відслужить месу в халдейському соборі Святого Йосипа.

Примітно, що діти вишикувалися вздовж вулиці, щоб привітати Папу. Вони розмахували прапорами Іраку і Ватикану перед ним.

/ Фото: Reuters

Хто такий Алі аль-Сістані

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Алі аль-Сістані вважають однією з найважливіших фігур в шиїтському ісламі, не тільки в Іраку, а й за його межами. Він має величезний вплив на політику. Наприклад, саме його укази вперше відправили іракців на безкоштовні виборчі дільниці 2005 року, згуртували сотні тисяч людей для боротьби проти Ісламської держави 2014 року і скинули іракський уряд під тиском масових демонстрацій 2019 року.

90-річний Сістані рідко зустрічається з ким-небудь. Його вважають затворником. Він працював на своїй спартанській базі біля золотого святилища Імама Алі в Наджафі.

За словами його наближених, він відмовився від переговорів з нинішнім і колишнім прем'єр-міністрами Іраку. А з Папою Римський погодився провести зустріч, але за умови відсутності іракських офіційних осіб.

Зустріч двох лідерів відбулася в скромному будинку Сістані, який він знімав протягом десятиліть, розташованому уздовж вузького провулка в Наджафі.

Реклама / Фото: Reuters

Чому Папа Римський вирішив відвідати Ірак

Папа Франциск вилетів до Іраку в умовах найсуворіших заходів безпеки, щоб закликати лідерів і народ країни покласти край войовничому насильству та релігійній ворожнечі. Візит відбувся після серії ракетних і терористичних атак, а також сплеску випадків COVID-19.

Він заявив, що хоче продемонструвати солідарність зі спустошеною християнською спільнотою Іраку, що налічує близько 300 тисяч осіб. Це становить всього лише одну п'яту від числа до вторгнення США 2003 року і жорстокого насильства.

Здійснити такий візит планував 2000 року Папа Іван Павло II, але йому довелося скасувати заплановану поїздку після провалу переговорів з урядом тодішнього лідера Саддама Хусейна.

Зазначимо, що безпека Іраку поліпшилася після поразки Ісламської держави 2017 року, але країна продовжує залишатися ареною глобального і регіонального зведення рахунків, особливо запеклого суперництва США і Ірану, яке розігралося на іракській землі.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше глава католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через кліматичні зміни.

Також ми писали, що Ватикан, де минулого місяця почалася кампанія з імунізації від COVID-19, пригрозив звільненням тим, хто відмовиться від уколу без поважних причин.

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