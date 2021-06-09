Вперше за 11 днів до Протасевича пустили адвоката. В якому стані заручник режиму Лукашенка

Роман Протасевич під час "інтерв'ю" на ОНТ. Фото: скріншот

Юатько арештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича розповів, що до його сина в СІЗО КДБ Білорусі вперше за останні 11 днів допустили адвоката. За словами Дмитра, Роман переніс важку форму тонзиліту, але як його лікували і чи лікували взагалі – невідомо.

Реклама

Про це повідомляє "Радіо НВ".

"На жаль, адвокат у нас теж є заручником системи і дає підписку про нерозголошення статей, які йому висуваються. Також не можна розголошувати стан свого підзахисного — загалом, практично нічого не можна. Тому адвокат змогла вийти на зв’язок з нами тільки близько 12 ночі за варшавським часом. Сім годин без перерви тривав… не знаю, допит чи ні — ми досі не можемо зв’язатися з адвокатом і уточнити багато деталей. Але відомо, що слідча відмовлялася відпускати його в туалет", – сказав Дмитро Протасевич.

Він додав, що робить все, щоб допомогти синові, щоб до нього допустили лікарів.

"Його здоров’я викликає у нас побоювання. Ми намагаємося знайти до нього шлях. У людей, які утримуються в СІЗО, є рахунок, на який вони можуть замовляти книги в сусідньому магазині. Чомусь книги передавати не можна… У доньки книгу не прийняли, яку вона передавала. І грошей на рахунку немає, хоча вони туди пішли. Ні передач, ні посилок, ні листів у нього з 25 травня, немає", — повідомив Дмитро Протасевич.

Реклама

Читайте також: Коротко і у справі. У чому "зізнався" Протасевич в інтерв'ю білоруському пропагандисту

Коментуючи пропагандистське відео за участю сина, Дмитро Протасевич сказав, що це знущання.

В тренді Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)

"Вони хочуть почути від нього те, що хоче почути Лукашенко. І на це все направлено. Що „опозиція живе на гроші Заходу". Ми це чуємо 26 років. Що „в опозиції розкол". Це теж ми чуємо…Що „опозиція ні на що не здатна, їм потрібні тільки гроші, вони живуть на західних грантах, нічого не варті і як особистості нічого з себе не представляють". Ось основний посил, що від нього хотіли добитися", – сказав він.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Реклама

Також дивіться відео допиту Протасевича:

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці