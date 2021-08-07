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Вперше за п'ять років. В Афганістані таліби захопили центр провінції

7 серпня 2021 0:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Війська "Талібану" майже не зустріли опору, втрату міста визнали владу країни

Колишні моджахеди підтримують афганські сили в боротьбі проти талібів

Колишні моджахеди підтримують афганські сили в боротьбі проти талібів / Фото: REUTERS

Бойовики руху "Талібан" вперше за кілька років змогли взяти під контроль центр провінції, захопивши Німроз на південному заході Афганістану – це наймалонаселеніша область.

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Про це пише TOLOnews.

Таліби захопили:

  • будівлю адміністрації провінції;
  • штаб-квартиру поліції та інші органи державного управління.

Перед штурмом столиці провінції бойовики дозволили місцевим чиновникам разом з сім'ями перейти розташовану поруч кордон з Іраном.

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Зарандж – перша столиця провінції з 2016 року, яку захопили таліби. Раніше їм вдалося захопити місто Кундуз на півночі Афганістану.

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Також ми повідомляли, що раніше дев'ять співробітників МВС Афганістану були вбиті на півночі країни в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан". Напад скоїли на позицію місцевих поліцейських в провінції Баглан. Ще щонайменше троє військовослужбовців отримали поранення.

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