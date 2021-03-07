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Лікарі назвали два способи захистити немовля від COVID-19

7 березня, 21:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Ізраїлі закликали матерів годувати своїх дітей грудьми

В Ізраїлі вчені провели попередні дослідження, які показали, що вагітні жінки, які перехворіли на COVID-19 або які були вакциновані, можуть передавати антитіла дитині під час вагітності та грудного вигодовування.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Матерям фахівці рекомендують носити маски під час грудного вигодовування.

"Немовлята отримують антитіла під час вагітності через плаценту, а також під час годування грудьми, і немає підстав вважати, що це не так і відносно COVID-19", – сказала лікар Аліна Бін-Нун.

В Ізраїлі рекомендується зробити щеплення всім, хто чекає дитину в другому або третьому триместрі.

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"У відділенні інтенсивної терапії ми бачимо, наскільки жахливими можуть бути наслідки народження недоношеної дитини через COVID-19. Альтернатива вакцинації дуже обнадіює: таким чином дитина може отримати захист як під час вагітності, так і після", – підкреслила лікар.

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Вона закликала всіх матерів годувати своїх дітей грудьми, щоб захистити їх від різного роду інфекцій, в тому числі від COVID-19.

"Чим більше грудного молока отримує дитина, тим вище кількість антитіл", – резюмувала Бін-Нун.

Ізраїль є першою країною в світі, яка змогла швидко і ефективно подолати пандемію коронавірусу.

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Раніше ми писали, що завдяки успішній вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі відновили культурні заходи – в країні відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19.

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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