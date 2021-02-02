Все більше запитань: перші коментарі ВООЗ з розслідування походження COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка перебуває у Китаї для дослідження витоків виникнення пандемії COVID-19, у понеділок провела понад 4 години в Центрі з контролю і профілактики захворювань в центральному районі країни Хубей, де наприкінці 2019 року було зафіксовано спалах захворювання.

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Про це повідомляє Reuters.

По завершенні відвідування, експерти знову відмовилися відповідати на запитання, журналістів, які чекали на них, однак у понеділок з'явилися коментарі щодо розслідування від представників ВООЗ з Женеви.

Нові запитання

Так, технічний керівник ВООЗ із COVID-19 Марія Ван Керхе на прес-конференції у понеділок сказала, що у експертів відбуваються "дуже хороші обговорення" з китайськими колегами.

В організації також пояснили, що експерти ВООЗ у Китаї обмежаться відвідинами місць, обумовлених з китайською стороною, і не будуть контактувати зі сторонніми з метою безпеки для здоров'я.

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Зазначається, що наразі група експертів вже відвідала лікарні, де були виявлені ранні випадки захворювання, ринки і виставку, присвячену боротьбі зі спалахом COVID-19 у столиці провінції Ухань.

"Їхні візити дають детальну інформацію, і вся ця докладна інформація потребує аналізу, який проводиться міжнародною командою і китайськими колегами. І весь цей докладний аналіз породжує все більше і більше запитань", – розповіла Ван Керхе.

Справжній детектив

Водночас високопоставлений співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що робота групи експертів схожа на детектив.

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"Ми продовжуємо ставити запитання, ми продовжуємо домагатися додаткових даних... Це детектив, і ви знову проходите через нього і відповідаєте на додаткові запитання", – зазначив він.

Зазначається, що повний маршрут групи заздалегідь не відомий, сам візит суворо контролюється Китаєм, а журналістів тримають на відстані від експертів.

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Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні Янчжун Хуанг вважає, що два тижні в польових умовах – не так вже й багато часу для експертів.

"Я не думаю, що у них є час, щоб домогтися якихось переконливих результатів. Це більше схоже на спілкування і обмін інформацією", – заявив він.

За його словами, результати залежатимуть не тільки від того, наскільки старанно працюють члени групи, але й від поступливості та готовності до співпраці китайської сторони.

Нагадаємо, 31 січня група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідала ринок морепродуктів Хуанань в китайському місті Ухань, де спочатку був виявлений новий коронавірус.

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