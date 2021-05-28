Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Все шито білими нитками – експерт про заяви Лукашенка щодо захоплення літака

28 травня, 22:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Лукашевич вважає, що те, що сталося, – неприпустимо, так як життя всіх людей на борту було в небезпеці

/ Фото: цензор

Експерт в галузі авіації Вадим Лукашевич вважає, що слова президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо захоплення літака в Мінську всерйоз сприймати не потрібно.

Реклама

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Тут все настільки шито білими нитками, що всерйоз ставити питання, чи вірите ви чи ні Лукашенко (президенту Білорусі – Ред.), Пєскову (прес-секретарю президента РФ – Ред.), просто несерйозно", – сказав він.

Він зазначив, що фактично це перший в історії авіації випадок повітряного піратства і практично не відрізняється від того, як діють сомалійські пірати.

"У цього прецеденту два складових: політичне (рішення ЄС, закрите слухання Радбезу ООН) і чисто технічне. Тому що тут стався замах саме на безпеку авіаперевезень, тому зараз ведеться розслідування", – додав експерт.

Лукашевич вважає, що те, що сталося, – неприпустимо, так як життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків найімовірніше чинився тиск.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Реклама

Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Нове
Нове "золоте дно" Лукашенка: що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти