Все шито білими нитками – експерт про заяви Лукашенка щодо захоплення літака

Лукашевич вважає, що те, що сталося, – неприпустимо, так як життя всіх людей на борту було в небезпеці

/ Фото: цензор

Експерт в галузі авіації Вадим Лукашевич вважає, що слова президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо захоплення літака в Мінську всерйоз сприймати не потрібно.

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Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Тут все настільки шито білими нитками, що всерйоз ставити питання, чи вірите ви чи ні Лукашенко (президенту Білорусі – Ред.), Пєскову (прес-секретарю президента РФ – Ред.), просто несерйозно", – сказав він.

Він зазначив, що фактично це перший в історії авіації випадок повітряного піратства і практично не відрізняється від того, як діють сомалійські пірати.

"У цього прецеденту два складових: політичне (рішення ЄС, закрите слухання Радбезу ООН) і чисто технічне. Тому що тут стався замах саме на безпеку авіаперевезень, тому зараз ведеться розслідування", – додав експерт.

Лукашевич вважає, що те, що сталося, – неприпустимо, так як життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків найімовірніше чинився тиск.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську