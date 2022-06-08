Світовий банк надасть Україні 1,5 млрд доларів: на що підуть гроші

Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії

Україна отримає фінансову підтримку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі 1,49 млрд доларів. Ця сума — частина пакета допомоги в розмірі 4 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії. У банку зазначили, що гроші будуть спрямовані, зокрема, "на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери".

Президент Світового банку Девід Мелпас додав, що банк "працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки" Україні, а також вживає заходів, щоб "допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту".

Допомога зброєю

Польща, як і Велика Британія, продовжує усіма силами підтримувати боротьбу України за незалежність та територіальну цілісність, яку вирішив відібрати міжнародний злочинець Володимир Путін. Стало відомо, що Варшава готується підписати найбільший контракт на постачання зброї Україні за останні 30 років. Про це повідомляє польське видання NTO.

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Під час відвідування сталеливарного заводу у Стальова-Воля прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна підписує один із найбільших збройових контрактів за останні 30 років на постачання зброї в Україну. Його сума – 630 мільйонів доларів.

"Нині ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні тридцять років – продаж Україні зброї для українців. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", – цитує видання Моравецького.

За словами польського політика, в Україну буде доставлено польські 155-мм гаубиці "Краб" та переносні зенітні ракетні комплекси "Піорун".

"Польська зброя високо цінується. "Піорун" або "КРАБ" – це ті види зброї, які нас просять продати", – зазначив Моравецький.

Частину угоди профінансує Європейський Союз, другу частину бере на себе Україна.

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