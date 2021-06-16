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Зустріч з Путіним закінчилася. Байден залишив саміт в Женеві

16 червня 2021 18:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Зустріч президентів США і Росії добігла кінця – глави держав і делегації залишають віллу La Grange, пізніше вони дадуть пресконференції

Зустріч Байдена з Путіним в Женеві завершилася

Зустріч Байдена з Путіним в Женеві завершилася / Фото: REUTERS

У Женеві завершився саміт США – Росія. Президенти двох країн залишають віллу La Grange в Женеві, де проходили переговори.

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Про це повідомляє CNN.

Саміт тривав понад три години: 93 хвилини йшла двостороння зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, після неї почалася 45-хвилинна перерва, після чого пройшли 65-хвилинні переговори в форматі делегацій.

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По закінченню розширеної зустрічі Джо Байден покинув резиденцію. Перш ніж сісти в свій лімузин, він показав журналістам великий палець.

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Пізніше очікується, що президенти дадуть окремі пресконференції, на яких поділяться своїми враженнями від переговорів і, можливо, дадуть відповідь на деякі запитання журналістів.

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При цьому в Білому домі стверджують, що Байден повернувся дов готелю – там він чекатиме завершення пресконференції Путіна. Після цього він виступить сам.

Виходячи з La Grange, Путін відповів на запитання, як пройшли переговори: "Добре".

Нагадаємо, що ця зустріч стала для президентів Росії і США першою після січневої інавгурації останнього. Які побоювання вона викликає у президента України Володимира Зеленського, читайте на сайті "Сьогодні".

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