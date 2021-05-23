Ви вбили пасажира! Після затримання Протасевича соцмережі закликають бойкотувати компанію Ryanair

Після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати,спеціально посадили літак, який летів з Афін у Вільнюс.

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Про це повідомляє NEXTA.

Користувачі Мережі вимагають від перевізника офіційних пояснень дій екіпажу і називають компанію спільником диктатора. Адже літак посадили після повідомлення пілота про мінування літака. А розпорядження прийняти рейс віддав особисто Олександр Лукашенко. Для цього в небо підняли винищувач МІГ-29, пізніше він має супроводжувати рейс Ryanair до кордону з Литвою.

"Ви вбили пасажира!" – написали в одному з коментарів на офіційній сторінці авіакомпанії.

Такі коментарі з'являються під різними дописами компанії, адже після затримання в Білорусі Протасевичу може загрожувати страта.

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"Це був заздалегідь спланований план захоплення судна, на якому летіли пасажири кількох країн. Ціною їхніх життів диктатор посадив літак, щоб дістати своїми лапами одну людину – Романа Протасевича", – повідомляє NEXTA.

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Примітно, що пілотам було ближче і простіше посадити літак у Вільнюсі. Але Лукашенко наказав розвернути літак і посадити його в Мінську нібито через мінування.

Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже зажадала від авіаційного керівництва виключити Білорусь із Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Команда Тихановської звернулася в офіс Ryanair і в ICAO з вимогою почати розслідування за фактом події та вжити заходів.

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А тим часом станом на 15:53 літак все ще стоїть у Мінську.

"Коли він продовжить свій шлях, сказати поки складно: перевірчі заходи тривають", – уточнили Onliner в прес-службі.

Літак Ryanair все ще в аеропорту Мінська

Раніше ми повідомляли, що ще в листопаді 2020 року в Міністерстві закордонних справ Білорусі пройшла зустріч із тимчасовим повіреним у справах Польщі Марціном Войцеховським, на якій Мінськ зажадав у найкоротші терміни видати Степана Путила і Романа Протасевича.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську