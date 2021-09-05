Витягали українців просто із натовпу: що учасники спецоперації в Афганістані розповіли "Сьогодні"

Задіяні в операції спецпризначенці одягали яскраві державні прапори, щоб цивільна людина могла безперешкодно ідентифікувати українського військового

З’явилося відео евакуації українців із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спецпризначенці, ризикуючи власним життям провели через кабульське пекло до рятівного літака приречених на

загибель афганських перекладачів. Унікальні кадри евакуаційної місії в Кабулі показало головне управління розвідки України,а кореспондент "Сьогодні" екслюзивно зустрівся з екіпажем, який здійснив цю унікальну рятувальну операцію.

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Задіяний у спецоперації літак – один з небагатьох військових літаків, який має персональне ім’я – його назвали на честь Олександра Бєлого, командира Іл-76, якого збили 2014 року в Луганську. Завдяки йому вдалося врятувати понад шістсот життів.

Захід по-афганськи

Найстрашнішою була невыдомість: що чекає в аеропорту Кабула. Афганістан – країна, вкрита горами. Гарантій, що по тобі не почнуть стріляти таліби, – жодних.

"Стріляли з різних напрямків. Невідомо було, чи стріляли вони по самому літаку, чи поряд. Тому обклали так бронежилетами праві, ліві скла, ну і центральні", – розповів кореспонденту член екіпажу.

Екіпажу довелося застосовувати прийом, відомий більш старшим військовим льотчикам, – так званий захід по-афганськи.

"Тепер ми зрозуміли на власному досвіді, що таке посадка по-афганськи. У Кабулі в цей час – хаос. Суєта велика. Немає чіткого контролю. Немає управління на землі. Багато літаків на землі, відлітають, прилітають. Трапилося добре і на смузі вже не було стільки людей, як на американських світлинах, коли злітав американський літак. Ми дуже переживали з цього приводу", – розповів командир екіпажу.

Щойно сіли – одразу вперед за нашими. Однак виконання завдань на землі – вже була справа українських розвідників.

"Наші спецпризначенці, вони прям виходили у той натовп і витягували наших українців прямо із лап, із того натовпу витягували", – додає командир.

Під носом у талібів

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Кореспондент "Сьогодні" також ексклюзивно взяв інтерв’ю у українського спецпризначенця, який проводив рятувальну операцію в Кабулі.

Він розповів, що задіяні в операції військові одягали яскраві державні прапори, які зазвичай не носять у зоні бойових дій, щоб цивільна людина могла безперешкодно ідентифікувати українського військового. Після цього наші специ йшли у саму гущу подій.

"Це повний хаос. Немає нічого, не працюють ніякі інституції. Закони не працюють, ніхто нічого не контролює. Там повний хаос", – каже співрозмовник "Сьогодні".

Окремої розповіді заслуговує історія, як витягали афганських перекладачів, що працювали на армію Канади, та членів їхніх родин. Таліби могли всіх їх убити, а воякам США та Канади провести евакуацію не вдалося.

"Основна проблема була доставити їх до летовища до зовнішнього периметру, їм було дуже тяжко пересуватись містом через те, що багато блокпостів стоїть", – каже учасник спецоперації.

Операція була прорахована до секунди. Й українцям вдалося провести перекладачів під самісіньким носом у талібів. Проте перший борт не мав можливості одразу вилетіти з Кабула

"Ми жили кілька діб на літаку, і пасажири з нами жили теж на літаку", – розповів член екіпажу українського літака.

Основне питання – чим харчуватися, що пити і туалет. Українським льотчикам довелося вирішувати і ці проблеми. Адже найменшому пасажиру було чотири місяці, найстаршому – за вісімдесят.

Янголи-охоронці

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Коли люди потрапили на український літак, вірили – небезпека вже позаду. Лише екіпаж розумів, що сюрпризи ще будуть.

"При взльоті було таке почуття тривоги, що навколо талібські війська і вони могли зробити щось неочікуване", – ділиться командир екіпажу.

Тривога підтвердилася, коли на борт був направлений лазерний промінь. Адже він міг бути як від указки, так і від зенітно-ракетного комплексу.

"По команді командира екіпажу наш повітряний стрілок, який сидить далі, він відкривав знизу літака створки і виконував відстріл теплових ловушок", – розповів член екіпажу.

Вже в Україні врятовані назвали спецпризначенців янголами-охоронцями.

"Ми вже втратили надію. Ніхто не хотів за нами йти, але ці хлопці янголи для нас, в них великі серця, адже ми не українці та не співпрацювали з Україною", – каже один зі врятованих афганців.

Тим часом стало відомо, що в Афганістані залишаються ще дві сотні українських громадян. Якщо буде наказ – наші льотчики готові за ними повернутися.

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Нагадаємо, 31 серпня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані, заявивши, що Пентагон "не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецпризначенці провели безстрашну операцію з порятунку афганців із Кабула.