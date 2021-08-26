У вакцини Pfizer виявили новий побічний ефект: б'є по серцю

Західні вчені заявили про новий побічний ефект від препарату Pfizer, який пов'язаний з роботою серцевого м'яза

Побічні ефекти від протіковідних препаратів тільки почали вивчати / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Американські та ізраїльські вчені виявили новий побічний ефект від вакцини проти коронавирусу Pfizer. Цей препарат може негативно вплинути на роботу серця.

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Про це повідомляється в публікації наукового журналу New England Journal of Medicine (США).

"В результаті цього дослідження в умовах загальнонаціональної масової вакцинації з'ясувалося, що вакцина BNT162b2 не пов'язана з підвищеним ризиком виникнення більшості вивчених побічних ефектів. Вакцина пов'язана з високою ймовірністю міокардиту (від одного до п'яти випадків на 100 тисяч) ", – йдеться в дослідженні.

При цьому вчені відзначають, що вакцина від коронавирусу Pfizer незначно підвищує ймовірність виникнення хвороб серця.

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Вчені порівняли ймовірність виникнення конкретного захворювання у вакцинованих і невакцинованих людей. Таке ж дослідження проводилося серед тих, хто перехворів на COVID-19 та тих, хто не заразився.

Міокардит – це запальне або поширене запалення серцевого м'яза в результаті різних інфекцій, впливів лікарських препаратів, токсинів або імунних процесів, що призводять до пошкодження клітин серцевої тканини і розвитку серцевої недостатності.

Інші побочки

В середині серпня Європейське агентство з лікарських засобів розпочало аналіз зібраних скарг від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекта :

багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі,

гломерулонефрит – запалення нирок,

нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

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А в липні голландське видання NRK повідомило, що у 17-річної дівчини, яка вакцинувалася препаратом Pfizer, після процедури на розмір збільшилися груди.