Вибух в найбільшій мечеті шиїта в афганському Кандагарі: багато загиблих

Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад. Колаж "Сегодня".

У мечеті афганського міста Кандагар під час п'ятничної молитви стався теракт.

Про це в Twitter повідомляє афганський портал Amaj News.

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Подробиці події

Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті, яка належить шиїтській громаді. Ці відомості підтверджують джерела Amaj News і порталу Ariana News. За словами очевидців, на місці події багато загиблих. Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Інформацію про теракт підтвердив представник руху "Талібан" *, прес-секретар МВС Карі Саїд хостів. За його словами, спецназ вже прибув до мечеті, "щоб визначити характер інциденту і притягнути винних до відповідальності".

"Ми з жалем дізналися, що стався вибух в мечеті братів-шиїтів в Першому районі міста Кандагар. Ряд наших співвітчизників були вбиті і поранені, "- написав він в твіттері.

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