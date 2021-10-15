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Вибух в найбільшій мечеті шиїта в афганському Кандагарі: багато загиблих

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 жовтня, 23:47
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Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті
Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад. Колаж "Сегодня".
Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад. Колаж "Сегодня".

У мечеті афганського міста Кандагар під час п'ятничної молитви стався теракт.

Про це в Twitter повідомляє афганський портал Amaj News.

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Подробиці події

Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті, яка належить шиїтській громаді. Ці відомості підтверджують джерела Amaj News і порталу Ariana News. За словами очевидців, на місці події багато загиблих. Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Інформацію про теракт підтвердив представник руху "Талібан" *, прес-секретар МВС Карі Саїд хостів. За його словами, спецназ вже прибув до мечеті, "щоб визначити характер інциденту і притягнути винних до відповідальності".

"Ми з жалем дізналися, що стався вибух в мечеті братів-шиїтів в Першому районі міста Кандагар. Ряд наших співвітчизників були вбиті і поранені, "- написав він в твіттері.

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