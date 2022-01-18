"Я пенсіонер і нікуди не виїздив": перша заява Назарбаєва після "зникнення"

Колишній лідер Казахстану запевняє, що не втікав від протестів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв прокоментував інформацію про те, що він нібито втік із сім'єю з країни під час масових протестів.

Це перше за два тижні звернення експрезидента.

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"У 2019 році я передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді є пенсіонером. І тепер перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїздив", – сказав він.

Також Назарбаєв спростував чутки, що в нього і нинішнього президента Казахстану виник конфлікт.

"Жодного конфлікту чи протистояння в країні немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", – зазначив він.

Історія зі зникненням Назарбаєва

5 січня у Талдикоргані натовп мітингувальників намагався знести пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.

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7 січня видання Orda.kz повідомило, що Нурсултан Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан, а в країні залишився лише старший брат Назарбаєва – Болат.

Протести у Казахстані