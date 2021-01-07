"Я ж вас попереджав": Лукашенко пов'язав штурм Капітолію з протестами в Білорусі (відео)

Олександр Лукашенко прокоментував штурм Капітолія у Вашингтоні. Він пов'язав те, що відбувається у США з акціями протесту, які проходять в Білорусі.

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Про це повідомляє "БЕЛТА".

"Хто б міг, владико, подумати, що сьогодні в ніч (по нашому) штурмуватимуть Капітолій – цитадель демократії світової, як вони себе подавали. Хто б міг подумати? Ніхто. Хоча в цьому є якась справедливість з боку Трампа. Але це погано. Це погано, коли йдуть на штурм і гинуть люди", – заявив він під час відвідування храму на Різдво.

Він закликав учасників протесту проти результатів президентських виборів в Білорусі заспокоїтися і припинити протести. Він натякнув, що білорусів може чекати схожий розвиток подій і що демократія, якої якраз і домагаються учасники протесту – це погано.

"Я ж вас попереджав: погано, коли вони ходять по вулиці, ще гірше, коли вони йдуть у двори, буде нестерпно, коли вони прийдуть у ваші квартири. Ми не повинні це допустити. Тому я вас прошу тільки про одне: щоб ви мене розуміли і не засуджували відразу", – сказав Лукашенко.

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Він попросив розуміння до його дій і заявив, що в Білорусі ще будуть війни і зіткнення, але їх, нібито, принесуть інші країни.

"Нам їх принесуть, подивіться. Нам спокійного життя не дадуть. Нам вільно дихати ніхто не дозволить, в центрі Європи. Ця битва. І не дай бог вона перетвориться в гарячу війну на цій нашій території, але де не будуть вирішуватися наші запитання, де не буде наших інтересів", – сказав Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, що дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

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