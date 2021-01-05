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"Ядерне вимагання". Іран знову налаштував проти себе весь світ

5 січня, 14:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Західні країни засудили рішення Тегерана запустити збагачення урану до 20%

Іран відновив збагачення урану до 20% – це вшестеро вище, ніж було встановлено укладеною в 2015 році ядерної угодою. Західні країни вже засудили рішення Тегерана.

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Напередодні посол Ірану в міжнародних організаціях у Відні Казем Гарібабаді повідомив про запуск газу в центрифуги для збагачення на ядерному полігоні Фордо. Раніше відповідний указ підписав президент Хасан Рухані.

У Тегерані висловили готовність згорнути збагачення, якщо протягом трьох місяців інші учасники угоди погодяться відновити свої зобов'язання.

Це можна розцінювати як натяк Сполученим Штатам, де через два тижні відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена, який заявляв про готовність відновити ядерну угоду з Іраном.

Однак чинна влада США вже розкритикували рішення іранської влади. Представник Госдепаратамента назвав це спробою вимагання.

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"Збагачення Іраном урану до 20% на об'єкті в Фордо є очевидною спробою активізації кампанії з ядерного вимагання, яка зазнає невдачі", – заявили в Держдепі.

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За словами представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, Євросоюз серйозно стурбований початком збагачення урану, але готовий зберегти ядерну угоду. Серйозну стурбованість висловили й в уряді Японії.

Більш рішучим у висловлюваннях виявився прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Рішення Ірану продовжувати порушення своїх зобов'язань, збільшення рівня збагачення і розвиток своїх промислових потужностей з підземного збагачення урану не можна пояснити ніяк інакше, окрім як подальшою реалізацією його планів щодо розвитку військової ядерної програми. Ізраїль не дозволить Ірану створити ядерну зброю, – написав Нетаньяху в Twitter.

Нагадаємо, що ядерна програма Ірану стала однією з причин загострення ситуації на Близькому Сході. У 2015 році Тегеран уклав з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією, Китаєм і США ядерну угоду, головною метою було недопущення перетворення мирної ядерної програми на військову. Але після перемоги на президентських виборах в 2016 році республіканець Дональд Трамп вивів свою країну з угоди.

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Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що завдяки цьому Америка і її громадяни перебувають у більшій безпеці.

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