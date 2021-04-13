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Японія зіллє воду з аварійної АЕС "Фукусіма" в океан: чим це загрожує

13 квітня, 03:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Китай і Південна Корея побоюються негативних наслідків для людей і навколишнього середовища і закликають уряд Японії бути обачним

Уряд Японії ухвалив рішення злити очищену радіоактивну воду, що накопичується на аварійній атомній електростанції "Фукусіма-1", в океан, незважаючи на побоювання місцевих рибалок і сусідніх країн через можливий негативний вплив на людину і навколишнє середовище.

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Про це повідомляє Kyodo.

У вівторок, 13 квітня, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга зустрівся з членами свого кабінету, в тому числі з міністром промисловості Хіроші Кадзіямою, щоб офіційно оформити рішення, ухвалене через десять років після сильного землетрусу і цунамі, в результаті якого сталася аварія на АЕС.

Оператор заводу Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. прогнозує, що місце для води закінчиться вже восени наступного року, тому уряд і шукав способи безпечно позбутися води.

Що непокоїть сусідів Японії

Влада Японії стверджує, що вода, яка закачується в зруйновані реактори на заводі в Фукусімі для охолодження розплавленого палива, змішаного з дощовими та ґрунтовими водами, обробляється за допомогою передової системи очищення ALPS.

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В результаті цього очищення видаляється більшість радіоактивних матеріалів, включаючи стронцій і цезій, але залишається тритій, який в низькій концентрації нібито становить незначний ризик для здоров'я людини. У резервуарах на території заводу зберігається понад 1,25 мільйона тонн очищеної води.

Занепокоєння щодо зливання води з "Фукусіми" в океан висловили напередодні Китай і Південна Корея, які побоюються прямого і непрямого впливу на безпеку людей і навколишнього середовища і закликали Японію діяти відповідально.

Нагадаємо, в січні на постраждалих енергоблоках АЕС "Фукусіма-1" виявили ділянки надзвичайно високої радіоактивності, де зібралася приблизно десята частина всіх ізотопів цезію, викинутих під час аварії в березні 2011 року.

Ми також писали, що тайфун вимив з тимчасового сховища 11 мішків, в яких зберігався потенційно радіоактивний грунт і відходи, вивезені з АЕС "Фукусіма" під час її деактивації.

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Японія АЕС океан Фукусіма
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