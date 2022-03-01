Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення

Крім того, уряд країни планує ввести обмеження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка

Світ продовжує тиснути на РФ та, зокрема, на Путіна санкціями/Фото: колаж: "Сьогодні"

Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

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Санкції проти Росії

У список персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили наступні особи:

президент РФ Володимир Путін;

секретар Радбезу Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, у список санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.

Санкції проти Білорусі

Японія планує запровадити санкції також проти Білорусі через її "явну причетність" до російського вторгнення в Україну. Обмеження стосуватимуться президента країни Олександра Лукашенка.

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Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

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