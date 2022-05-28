Японія виділяє грантову допомогу компаніям за працевлаштування переселенців з України

Гранти, дійсні протягом року, становитимуть 600 000 ієн (140 тисяч гривень)

Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців із України. Колаж "Сьогодні"

Міністерство праці Японії заявило, що компанії, які наймають українських переселенців, матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень).

Про це повідомляє Japan Today.

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Деталі

Українські евакуйовані віком до 65 років будуть включені до системи заохочувальних грантів, що охоплює працевлаштування людей похилого віку, людей з інвалідністю та матерів-одинаків.

Йдеться про передачу:

▪️протипожежного обладнання,

▪️пристрій зв'язку,

▪ліки,

▪️медичних виробів та іншої допомоги через Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).

Гранти, дійсні протягом року, становитимуть 600 000 ієн (140 тисяч гривень) для малого та середнього бізнесу, а також 500 000 ієн (116 тисяч гривень) для великих компаній. З початку російського вторгнення до Японії прибуло 1055 переселенців із України.

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