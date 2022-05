"Яскраве відображення боротьби за свободу!" Борис Джонсон відреагував на перемогу України на Євробаченні-2022

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою на Євробаченні-2022. Він вражений талантом українців. Також Джонсон наголосив на боротьбі за свободу нашого народу.

Про це Борис Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, він похвалив виступ Великобританії на Євробаченні-2022, і заявив, що пишається.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022 року.



Це clear reflection не тільки ваш talent, але беззастережний support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.