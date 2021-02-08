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ПАР тимчасово відмовилася від вакцини AstraZeneca

8 лютого, 02:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Країна розраховує на вакцини від Johnson & Johnson і Pfizer

Південно-Африканська Республіка вирішила поки виключити з плану з вакцинації громадян препарат від коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету через останнє дослідження, яке показало її низьку ефективність в боротьбі з південноафриканським штамом.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Звелі Мкхізе, передає Reuters.

Проте в ПАР не мають наміру остаточно відмовлятися від цієї вакцини і чекатимуть на нові рекомендації дослідників, після чого буде ухвалене остаточне рішення.

Поки ж уряд очікує надходження вакцин від компаній Johnson & Johnson і Pfizer і розраховує почати вакцинувати ними медичних працівників з наступного тижня.

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"Вакцина AstraZeneca у нас залишиться... Що це означає для нашої програми вакцинації, початок якої запланований на лютий? Вона буде. З наступного тижня і протягом чотирьох тижнів ми очікуємо вакцини від Johnson & Johnson і Pfizer. Медичні працівники будуть вакциновані ними" , – заявив міністр.

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Нагадаємо, напередодні були оприлюднені дані дослідження за участю 2026 добровольців, згідно з якими дві дози вакцини AstraZeneca не захищають вакцинованих від легкої та середньої форм захворювання, що викликається новою мутацією вірусу з ПАР.

Вакцина від COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету поки малоефективна проти південноафриканського штаму коронавируса, забезпечуючи дуже обмежену захист від нього.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ПАР вакцинація вакцина AstraZeneca
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