Канада ввела санкції проти Росії: хто потрапив в список

Під них потрапили чотири підприємства

У понеділок, 29 березня, Канада ввела санкції проти Росії через окупацію Криму. Під них потрапили двоє фізичних осіб і чотири підприємства.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

У список санкцій потрапили:

Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;

ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

Глава "Мостотрест" Леонід Риженькін;

"Кримська перша страхова компанія";

ФГУП "Кримська залізниця";

ВАТ "Ленпромтранспроект";

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив про нові санкції проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи і Положення про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконну окупацію і анексію Росією Автономної Республіки Крим", – заявили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що Китай ввів санкції проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

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