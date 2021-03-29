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Канада ввела санкції проти Росії: хто потрапив в список

29 березня, 21:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Під них потрапили чотири підприємства

У понеділок, 29 березня, Канада ввела санкції проти Росії через окупацію Криму. Під них потрапили двоє фізичних осіб і чотири підприємства.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

У список санкцій потрапили:

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  • Генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;
  • ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".
  • Глава "Мостотрест" Леонід Риженькін;
  • "Кримська перша страхова компанія";
  • ФГУП "Кримська залізниця";
  • ВАТ "Ленпромтранспроект";

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив про нові санкції проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи і Положення про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконну окупацію і анексію Росією Автономної Республіки Крим", – заявили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що Китай ввів санкції проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

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