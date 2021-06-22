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За відмову від вакцини – в тюрму. У Філіппінах оголосили війну коронавірусу

22 червня 2021 15:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Дутерте поставив філіппінцям ультиматум – або укол від COVID-19, або за грати, пояснюючи це "кризою" в країні

Родріго Дутерте не залишив співгромадянам вибору - вакцина або в'язниця. Фото: колаж "Сьогодні"

Родріго Дутерте не залишив співгромадянам вибору - вакцина або в'язниця. Фото: колаж "Сьогодні"

Філіппінці, які відмовляться вакцинуватися від коронавірусу, ризикують опинитися у в'язниці, попередив президент країни Родріго Дутерте.

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Про це повідомляє CNN.

"Обирайте: вакцинація або я відправлю вас за ґрати", – сказав у своєму телезверненні до нації Дутерте на тлі низьких показників явки в пункти вакцинації в Манілі.

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Журналісти зазначають, що погрози глави держави суперечать позиції Міністерства охорони здоров'я країни: вакцинація від COVID-19 добровільна.

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"Не зрозумійте мене неправильно, в нашій країні криза. Мене просто дратує те, що філіппінці не дослухаються до уряду", – поскаржився президент.

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Варто зазначити, що 110-мільйонні Філіппіни – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Азії. Станом на 21 червня в країні зареєстрували 1,36 випадків інфікування, а вакциновано поки що 2,1 млн осіб. До кінця року влада поставила за мету вакцинувати 70 млн населення.

Нагадаємо, що Дутерте відомий своїми методами правління, що межують з диктатурою. Раніше в цій країні погрожували садити в тюрму тих, хто з'явиться в громадських місцях без маски.

А зовсім нещодавно чоловіка, який порушив комендантську годину під час карантину, змусили сісти 300 раз, після чого він помер.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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