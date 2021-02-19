"За підрив демократії": США ввели санкції проти білоруських чиновників

Влада США ухвалила рішення ввести заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі, які могли бути причетними до протестів в країні.

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Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За "підрив демократії" обмеження ввели проти чиновників зі сфери юстиції, командувачів силами правопорядку, і рядових співробітників сил безпеки, які вчинили протиправні дії по стосовно демонстрантів.

У списку також знаходяться судді і співробітники прокуратури, керівники навчальних закладів, "які загрожували учням, які брали участь в мирних акціях протесту".

Нещодавно група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроєкт про санкції проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

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Як повідомлялося раніше, в ЄС стурбовані застосуванням сили проти протестуючих і журналістів на мітингах на підтримку Навального в Росії, на яких 31 січня затримали понад 5000 осіб.

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