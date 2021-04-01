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Заблоковано повітряний простір: на Сицилії знову активізувався вулкан Етна (фото, відео)

1 квітня, 13:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Хмара досягла висоти в дев'ять кілометрів

На Сицилії знову вивергається вулкан Етна, через це заблоковано повітряний простір.

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Про це повідомляє Рalermo.repubblica.it з посиланням на керуючу компанію Sac.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії продовжує функціонувати, але рейси призупинені.

/ Фото: REUTERS

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"Через активне виверження Етни зараз повітряний простір заблоковано для руху. Отже, і жоден літак, значить, не зможе здійснити посадку або зліт", – йдеться в повідомленні.

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/ Фото: REUTERS

Зазначимо, що хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.

Відео: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що в лютому вулкан Етна прокинувся. Виверження почалося 16 лютого, через що тоді теж довелося зупинити роботу міжнародного аеропорту Катанії.

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Раніше ми повідомляли, що на південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, розпочалося виверження вулкана Фаградалсфьялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.

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вулкан Сицилія етна
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