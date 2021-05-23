Затримання Протасевича і будівництво "Північного потоку – 2" – головні новини СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити сьогодні.

Затримання Протасевича в аеропорту Мінська

Реклама

У Мінську затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів рейсом Афіни – Вільнюс. За даними опозиції, білоруська влада погрожували збити літак, якщо він відмовиться здійснити вимушену посадку в аеропорту Мінська. Для цих цілей в небо піднявся винищувач-перехоплювач. Лідери 27 країн Євросоюзу обговорять на саміті 24 травня інцидент з посадкою літака Ryanair в Мінську, повідомив представник ЄС.

Будівництво "Північного потоку – 2" відновили

У водах Німеччини відновилося укладання газопроводу "Північний потік-2". Роботи виконує судно-трубоукладач "Фортуна". Роботи почалися після того, як Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

"Чорний грибок" розповзається по Індії

Спалах "чорного грибка" в Індії, який викликали препарати від COVID-19, набирає обертів. Кількість інфікованих цієї рідкісної грибкової хворобою – мукормікоз – наближається до дев'яти тисяч.

Ефективність Pfizer і AstraZeneca нових штамів коронавируса

Британські вчені дійшли висновку, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавірусу, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

Смертельна аварія на канатній дорозі в Італії

Реклама

Дев'ять людей загинули, ще двоє дітей серйозно постраждалина фунікулері. Трагедія сталася на канатній дорозі, що з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Моттароне на півночі Італії. Одна кабіна зірвалася з троса і впала з великої висоти. За даними ЗМІ, в кабіні перебувало 11 людей

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу