Хто дав "зелене світло" затриманню Протасевича? Посол назвав ім'я

Дипломат підкреслив, що спецоперація готувалася тривалий час, а рішення про її початок приймалося на найвищому рівні

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що рішення про затримання журналіста Романа Протасевича приймалося особисто Олександром Лукашенком.

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Про це повідомляє "Україна 24".

Дипломат підкреслив, що спецоперація готувалася довгий час, а рішення про її початок приймалося на найвищому рівні.

"Я відверто скажу – у моїй практиці не тільки в Білорусі, а за всю дипломатичну кар'єру це перший випадок, коли зупиняється літак у такий спосіб. Очевидно, що рішення приймалося на самому високому рівні, про це ніхто іншого не каже. Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і таке інше", – зазначив він.

Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, можуть призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.