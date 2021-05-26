Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Хто дав "зелене світло" затриманню Протасевича? Посол назвав ім'я

26 травня, 18:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Дипломат підкреслив, що спецоперація готувалася тривалий час, а рішення про її початок приймалося на найвищому рівні

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що рішення про затримання журналіста Романа Протасевича приймалося особисто Олександром Лукашенком.

Реклама

Про це повідомляє "Україна 24".

Дипломат підкреслив, що спецоперація готувалася довгий час, а рішення про її початок приймалося на найвищому рівні.

"Я відверто скажу – у моїй практиці не тільки в Білорусі, а за всю дипломатичну кар'єру це перший випадок, коли зупиняється літак у такий спосіб. Очевидно, що рішення приймалося на самому високому рівні, про це ніхто іншого не каже. Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і таке інше", – зазначив він.

В тренді
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, можуть призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти