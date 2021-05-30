Затриманого при посадці Ryanair Протасевича перевели в СІЗО КДБ – батьки підозрюють насильство

Рідні переконані, що після затримання Романа побили, а його веселощі і життєрадісність вважають грою – змусили так поводитись

Засновника NEXTA Романа Протасевича, якого затримали під час примусової посадки літака Ryanair, перевели в СІЗО КДБ, де знаходиться і його дівчина Софія Сапега. Рідні опозиціонера напередодні дізналися про місцезнаходження їх сина і навіть вже передали йому першу посилку.

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Про це повідомляє BBC.

"Може бути, адвокати і говорять правду [з стосовно бадьорості Романа і Софії], але цілком можливо, це все зроблено для того, щоб не показати справжній стан справ. Вони можуть на людях говорити, що вони бадьорі, веселі і так далі", – сказав батько Романа Дмитро Протасевич.

Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання, а показна життєрадісність Романа і Софії лише гра.

"У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади", – каже його батько.

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Відзначимо, що ще 26 травня адвокат їхнього сина Інеса Оленская звернулася до Слідчого комітету з вимогою провести експертизу, щоб виключити застосування насильства і тортур.

"Звичайно, нас влада дуже обмежує [в інформації], ми б хотіли знати більше. Ми як і раніше наполягаємо, щоб до нього допустили лікарів. Адвокат – це ж не лікар. Ну, він бадьорий і веселий – це ж ні про що не говорить. Ми будемо домагатися, щоб до нього пустили лікарів і оцінили об'єктивно його стан", – зазначив Протасевич.

Рідні Романа вже встигли передати йому першу передачу – сестра принесла в СІЗО КДБ його особисті речі і книгу. Але друкована продукція заборонена, так що книгу не передали Протасевичу.

"Роман просив передати рідним, що в камері хороша підібралася компанія, багато спілкуються, обговорюють різні теми, жартують, дивляться телевізор", – сказала адвокат Інеса Оленская.

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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Нагадаємо, напередодні генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі написав білоруській владі лист, назвавши захоплення літака "незаконним і навмисним викраденням". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення про примусову посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі прийняли в координації з Росією.