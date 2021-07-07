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Затриманого в Білорусі українця відпустили – МЗС

7 липня 2021 10:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У минулу суботу, 3 липня, 24-річного Павла Рабешко затримали в Столині з невідомих причин

Павло Рабешко. Фото: "Вясна"

Павло Рабешко. Фото: "Вясна"

Українця Павла Рабешко, якого 3 липня затримали білоруські правоохоронці, звільнили. Про це повідомив прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко, Рабешко відпустили вже на наступний день після затримання. Зараз він на зв'язку з українськими дипломатами. Правда, де зараз знаходиться Рабешко – у відомстві не уточнили.

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Нагадаємо, 24-річного хлопця, у якого був вид на проживання в Білорусі, затримали в місті Столині. Що стало приводом для його обшуку і затримання – поки невідомо.

Раніше ми повідомляли, що 2 липня влада Білорусі заявила, що повністю перекрили кордон із Україною – відповідний наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко, нібито у зв'язку з величезною кількістю зброї, що надходить з України.

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