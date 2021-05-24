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Затриманий у Мінську Протасевич знайшовся – він може померти в будь-який момент

24 травня, 20:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мати білоруського активіста розповіла про проблеми зі здоров'ям, які можуть коштувати її синові життя

/ Фото: REUTERS

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якого минулої ночі було затримано на літаку авіакомпанії Ryanair, який примусово приземлили в Мінську, виявили в одній з мінських лікарень.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Білорусь головного мозку", редактором якого був активіст.

"Мати Романа Протасевича повідомила про те, що, за непідтвердженою інформацією, її син знайдений в одній з мінських лікарень. Стан його критичний – проблеми із серцем. Про це їй повідомили доброзичливці", – йдеться в заяві.

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Телеканалу "Белсат" Наталія Протасевич підтвердила, що ця інформація може бути правдивою, оскільки у її сина були проблеми із серцем.

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"Одного разу в нього був передінфарктний стан... Якщо з ним там щось зроблять, це може викликати серцевий напад", – сказала жінка.

Варто зазначити, що з моменту затримання рідні Романа Протасевича не знали нічого про його місцеперебування.

Нагадаємо, літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська 23 травня – нібито через загрозу вибуху на борту. Однак з цією метою в небо навіть було піднято винищувач білоруських ВВС.

Після цього небо Білорусі може стати безпольотним для багатьох країн. Які держави вже рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, а які лише планують про це офіційно заявити – у матеріалі "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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