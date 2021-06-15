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Захоплення літака Ryanair: журналіст BBC назвав обманом брифінг Протасевича

15 червня 2021 11:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Іноземний журналіст пішов з брифінгу після того, як оголосили про участь затриманого опозиціонера

Роман Протасевич на "дивному" брифінгу

Роман Протасевич на "дивному" брифінгу / Фото: REUTERS

Представники білоруської влади примусово вивели на брифінг затриманого журналіста Романа Протасевича. Ррисутній на заході журналіст Джон Фішер назвав це обманом, щоб зробити цю подію офіційною і вагомою.

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Про це пише BBC Україна.

За його словами, спочатку нібито планувалося, що на брифінгу виступлять представники департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники щодо ситуації з літаком Ryanair.

Але перед самим початком брифінгу до зали занесли табличку з ім'ям Романа Протасевича, пояснивши це тим, що нібито він захотів взяти участь.

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Кореспондент ВВС Джон Фішер прийшов на брифінг, щоб почути позицію білоруської влади про незаконне захоплення літака Ryanair у Мінську, але коли оголосили про участь Протасевича, стало зрозуміло – він там не з власної волі. Після такого фарсу журналіст пішов з брифінгу.

"Нас обдурили, адже наша присутність тут надала б ваги і зробила б офіційною цю подію... Коли ми усвідомили, що саме він братиме участь у пресконференції, зрозуміли – ми не можемо тут бути", – пояснив Джон Фішер.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. А нещодавно бойовики "ЛНР" подали документи для "екстрадиції" Протасевича.

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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