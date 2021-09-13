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Закон шаріату в дії: таліби проводять перші страти (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 вересня, 17:25
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З різних регіонів Афганістану надходить інформація про фізичну розправу над людьми без суду
Обстановку в афганських містах не можна назвати спокійною / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Обстановку в афганських містах не можна назвати спокійною / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Служба безпеки руху "Талібан", який захопив Афганістан місяць тому, оголосила, що в Мазарі-Шаріфі вони ліквідували банду викрадачів дітей і звільнили чотирьох малолітніх дітей.

Про це повідомляє агентство Aamaj News .

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Як повідомляється, спецоперація була проведена в ніч на понеділок. За твердженням представників руху "Талібан", викрадачами були четверо чоловіків-афганців і жінка-узбечка. Всі вони були розстріляні на місці.

У ніч на 13 вересня кілька афганських мережевих ЗМІ повідомили про бойове зіткнення в Мазарі-Шаріфі. Журналісти мають припущення, що це міг бути бій талібів з іншими бойовиками або ж озброєний конфлікт між самими талібами.

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У соцмережах афганці розміщують відео, як в різних регіонах країни відбуваються викрадення і розправа над невідомими людьми.

Ніяких офіційних повідомлень, які роз'яснюють, що відбувається, немає.

Як розвивалися події

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