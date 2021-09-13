Закон шаріату в дії: таліби проводять перші страти (відео)

Служба безпеки руху "Талібан", який захопив Афганістан місяць тому, оголосила, що в Мазарі-Шаріфі вони ліквідували банду викрадачів дітей і звільнили чотирьох малолітніх дітей.
Про це повідомляє агентство Aamaj News .
Як повідомляється, спецоперація була проведена в ніч на понеділок. За твердженням представників руху "Талібан", викрадачами були четверо чоловіків-афганців і жінка-узбечка. Всі вони були розстріляні на місці.
У ніч на 13 вересня кілька афганських мережевих ЗМІ повідомили про бойове зіткнення в Мазарі-Шаріфі. Журналісти мають припущення, що це міг бути бій талібів з іншими бойовиками або ж озброєний конфлікт між самими талібами.
Факти насильства
У соцмережах афганці розміщують відео, як в різних регіонах країни відбуваються викрадення і розправа над невідомими людьми.
Ніяких офіційних повідомлень, які роз'яснюють, що відбувається, немає.
Як розвивалися події
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН.