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Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки – Сікорський

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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12 червня, 07:08
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Політик вважає, що Путін не атакуватиме територію НАТО ядерною зброєю
Радослав Сікорський заявив про необхідність нового постачання озброєння в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Радослав Сікорський заявив про необхідність нового постачання озброєння в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський заявив, що Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки. За його словами, після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум. Тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність.

Про це Сікорський повідомив в ефірі "Еспресо".

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Політик вважає, що президент РФ Володимир Путін не атакуватиме територію НАТО ядерною зброєю.

"Крім риторики на цю мить, не бачу жодних приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються у спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація. І якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається", – зазначив депутат Європарламенту.

За словами Сікорського, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни кажуть, що це не були гарантії, але тоді всі розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною в межах, встановлених з часів СРСР.

"Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність", – наголосив політик.

Путін знову погрожує ядерною війною. В МВС оцінили ймовірність удару

Президент Росії Володимир Путін активізував погрози ядерною зброєю. Однак насправді ймовірність такого удару низька. Глава Кремля блефує і бреше, говорячи про можливість ядерної війни. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

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На думку Денисенка, Путін не наважиться нанести будь-який ядерний удар. Для України важливо донести це до західних партнерів, адже у світі вже з'явилися побоювання через погрози російського лідера.

За словами радника глави МВД, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто у світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні з ьоку Путіна. Він знову піднімає ставки, і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати, чи може Путін говорити правду", – пояснив Денисенко.

Раніше ми писали, що кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі почав погрожувати США російською ядерною зброєю. Так він відповів на колонку американського президента для The New York Times з заголовком "Що Америка буде і чого не робитиме в Україні". Соловйов заявив, що Росія може завдати ядерного удару стратегічною ядерною зброєю.

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