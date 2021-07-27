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Захищаються від COVID-19. У Токіо заборонили їсти і розмовляти в транспорті – відео

27 липня 2021 8:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцева влада вважає, що нові заходи допоможуть запобігти спалаху коронавірусу

У громадському транспорті тепер не можна розмовляти. Колаж "Сьогодні"

У громадському транспорті тепер не можна розмовляти. Колаж "Сьогодні"

У столиці Японії Токіо, де проходять Олімпійські ігри, посилили карантин – тепер у громадському транспорті заборонено їсти, пити і навіть говорити.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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На всіх місцях повісили таблички з правилами. Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

На кожному сидінні у салоні повісили оголошення. Також при вході нагадує про це і водій. Пасажири правила дотримуються – усі їдуть у повній тиші.

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Тим часом Франція вводить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми". Також для захисту країни від штаму "Дельта" введуть обов'язкову ізоляцію невакцинованих при в'їзді в країну.

Після цього у Франції більше ста тисяч людей протестували проти нового "карантинного" плану влади, що в результаті переросло в масові погроми. Один центр вакцинації вони залили водою, а другий – підпалили.

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