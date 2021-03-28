Заява Пашиняна про відставку не допомогла: в Єревані пройшли протести (фото)

Противники чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вийшли на акцію протесту з вимогою його негайної відставки. Мітинг пройшов незважаючи на те, що глава уряду сьогодні заявив, що піде з посади вже в квітні, щоб у країні могли пройти дострокові парламентські вибори.
Про це повідомляє newsarmenia.am.
Перед акцією координатор опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян заявив, що порядок дня об'єднання залишився колишній – відставка Пашиняна.
За його словами, опозиція буде боротися, щоб Нікол Пашинян не виконував обов'язки глави уряду в передвиборчий період.
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"Ми маємо перетворити відставку де-юре в фактичну відставку", – сказав Сагателян.
Протести в Єревані. Фото: moscow-baku.ru
Після закінчення мітингу учасники пройшли маршем вулицями. Учасники несли прапори Вірменії і скандували гасла "Приєднуйся!", "Вірменія без турка", "Вірменія без Нікола".
Згідно із законодавством Вірменії, вибори будуть призначені, якщо парламент не обере двічі прем'єра після відставки чинного глави уряду. У цьому разі Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єра. Раніше він заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.
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