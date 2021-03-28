Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Заява Пашиняна про відставку не допомогла: в Єревані пройшли протести (фото)

28 березня, 17:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Опозиція проти того, що Пашинян буде в. о. прем'єра в передвиборчий період

Противники чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вийшли на акцію протесту з вимогою його негайної відставки. Мітинг пройшов незважаючи на те, що глава уряду сьогодні заявив, що піде з посади вже в квітні, щоб у країні могли пройти дострокові парламентські вибори.

Реклама

Про це повідомляє newsarmenia.am.

Перед акцією координатор опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян заявив, що порядок дня об'єднання залишився колишній – відставка Пашиняна.

Реклама

За його словами, опозиція буде боротися, щоб Нікол Пашинян не виконував обов'язки глави уряду в передвиборчий період.

Читайте також: У Вірменії хочуть змінити форму правління: Пашинян назвав можливий сценарій

В тренді
Підкорити і сушу, і море: в Китаї контейнеровоз Evergreen заблокував шосе (фото)

"Ми маємо перетворити відставку де-юре в фактичну відставку", – сказав Сагателян.

Протести в Єревані. Фото: moscow-baku.ru

Реклама

Після закінчення мітингу учасники пройшли маршем вулицями. Учасники несли прапори Вірменії і скандували гасла "Приєднуйся!", "Вірменія без турка", "Вірменія без Нікола".

Згідно із законодавством Вірменії, вибори будуть призначені, якщо парламент не обере двічі прем'єра після відставки чинного глави уряду. У цьому разі Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єра. Раніше він заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибори Вірменія відставка Нікол Пашинян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19
Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19Інші країни
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZenecaІнші країни
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носа
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носаІнші країни
Розблокування Суецького каналу: рятувальна операція триває, а Сирія обмежує поставки нафти
Розблокування Суецького каналу: рятувальна операція триває, а Сирія обмежує поставки нафтиІнші країни
Україна ризикує знову залишитися без вакцин. Індія призупиняє експорт CoviShield
Україна ризикує знову залишитися без вакцин. Індія призупиняє експорт CoviShieldІнші країни
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцину
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцинуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти