Заява Пашиняна про відставку не допомогла: в Єревані пройшли протести (фото)

Опозиція проти того, що Пашинян буде в. о. прем'єра в передвиборчий період

Противники чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вийшли на акцію протесту з вимогою його негайної відставки. Мітинг пройшов незважаючи на те, що глава уряду сьогодні заявив, що піде з посади вже в квітні, щоб у країні могли пройти дострокові парламентські вибори.

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Про це повідомляє newsarmenia.am.

Перед акцією координатор опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян заявив, що порядок дня об'єднання залишився колишній – відставка Пашиняна.

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За його словами, опозиція буде боротися, щоб Нікол Пашинян не виконував обов'язки глави уряду в передвиборчий період.

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"Ми маємо перетворити відставку де-юре в фактичну відставку", – сказав Сагателян.

Протести в Єревані. Фото: moscow-baku.ru

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Після закінчення мітингу учасники пройшли маршем вулицями. Учасники несли прапори Вірменії і скандували гасла "Приєднуйся!", "Вірменія без турка", "Вірменія без Нікола".

Згідно із законодавством Вірменії, вибори будуть призначені, якщо парламент не обере двічі прем'єра після відставки чинного глави уряду. У цьому разі Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єра. Раніше він заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.

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