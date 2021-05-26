"Шкодую, що прожив так мало": в Мінську сирота наклав на себе руки – КДБ його переслідував через протести

У Мінську 17-річний фігурант кримінальної справи про участь в "масових заворушеннях" Дмитро Стаховський, який був сиротою і жив у гуртожитку, покінчив життя самогубством.

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Про це повідомляє видання "Вясна".

Відомо, що вдень 25 травня його допитували у цій справі. Хлопець стрибнув з 16-поверхового будинку, напередодні залишивши передсмертний лист на своїй сторінці в соціальній мережі.

"Якби на мене не чинили моральний тиск, не думаю, що я б зважився на такий жахливий вчинок, як суїцид. Але мої сили закінчувалися... Дуже сильно шкодую про те, що прожив так мало. А ще пару років тому, будував плани на майбутнє, що поїду знову за кордон, житиму і працюватиму там. Але життя воно таке непередбачуване", – написав Дмитро Стаховський.

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Відомо, що співробітники гуртожитку, де жив хлопець, вказали на нього як на учасника протестів, після чого він став фігурантом кримінальної справи за ст. 293 ГК.

Як ми писали напередодні, після того як пенсіонерка з Мінська понад півроку тому залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників і написала слово "тварь", її прийшли затримувати.