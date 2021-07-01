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Жарко, як в пеклі! Погода в Канаді вбила майже 500 осіб

1 липня 2021 12:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Багато загиблих жили одні, їх виявили в жарких і не вентильованих будинках – за останні три роки від гіпертермії в Британській Колумбії померли лише троє

/ Фото: AFP

За п'ять останніх днів жертвами аномальної спеки в канадській провінції Британська Колумбія стали не менш як 486 осіб.

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Про це повідомляє CBC.

Головний коронер Британської Колумбії Лайза Лапуант назвала цей показник втричі вищим за середній – зазвичай в цей період в провінції реєструють 165 так званих раптових смертей (тобто ненасильницького характеру і не в результаті хвороби).

"Ми вважаємо одним із чинників безлічі з цих смертей спеку. Але ця версія вимагає підтвердження", – сказала Лапуант 30 червня.

За її словами, багато загиблих жили самі. Їх виявили в спекотних і не вентильованих будинках.

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Коронер підкреслила, що дана ситуація вкрай аномальна для Британської Колумбії – за останні три-п'ять років тут зафіксували тільки три випадки смерті через спеку.

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Канадський прем'єр Джастін Трюдо вже висловив співчуття сім'ям жертв аномальної спеки.

Варто зазначити, що аномально висока температура встановилася по всій Північній Америці, а в деяких регіонах Канади вона сягала 49,5 градусів за Цельсієм.

Причиною називають купол високого тиску, який нависнув над північним заходом США і Канадою.

Нагадаємо, що через спеку в Київ прийняли рішення не пускати великоваговий транспорт.

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