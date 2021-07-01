Жарко, як в пеклі! Погода в Канаді вбила майже 500 осіб

Багато загиблих жили одні, їх виявили в жарких і не вентильованих будинках – за останні три роки від гіпертермії в Британській Колумбії померли лише троє

/ Фото: AFP

За п'ять останніх днів жертвами аномальної спеки в канадській провінції Британська Колумбія стали не менш як 486 осіб.

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Про це повідомляє CBC.

Головний коронер Британської Колумбії Лайза Лапуант назвала цей показник втричі вищим за середній – зазвичай в цей період в провінції реєструють 165 так званих раптових смертей (тобто ненасильницького характеру і не в результаті хвороби).

"Ми вважаємо одним із чинників безлічі з цих смертей спеку. Але ця версія вимагає підтвердження", – сказала Лапуант 30 червня.

За її словами, багато загиблих жили самі. Їх виявили в спекотних і не вентильованих будинках.

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Коронер підкреслила, що дана ситуація вкрай аномальна для Британської Колумбії – за останні три-п'ять років тут зафіксували тільки три випадки смерті через спеку.

Канадський прем'єр Джастін Трюдо вже висловив співчуття сім'ям жертв аномальної спеки.

Варто зазначити, що аномально висока температура встановилася по всій Північній Америці, а в деяких регіонах Канади вона сягала 49,5 градусів за Цельсієм.

Причиною називають купол високого тиску, який нависнув над північним заходом США і Канадою.

Нагадаємо, що через спеку в Київ прийняли рішення не пускати великоваговий транспорт.