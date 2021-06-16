Журналісти з США і Росії ледь не побилися на зустрічі Байдена з Путіним: відео

Саміт у Женеві міг перетворитися в масове побоїще преспулів двох країн через право першими увійти до кімнати з президентами

На зустрічі президентів США і Росії ледь не трапилася бійка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Репортери преспулів Кремля і Білого дому влаштували тисняву на зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним на саміті в Женеві.

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Про це повідомляє CNN.

До приміщення, де проходив захід, дозволили впустити по одному представнику від ЗМІ – наприклад, телебачення, друкованих видань, радіо чи фотоагентств.

Однак в результаті стовпотворіння, що утворилося, замість 13 акредитованих американських журналістів потрапити до бібліотеки вілли "Ла Гранж", де проходив захід, вдалося лише дев'яти. Це фактично єдине місце, де президенти і представники делегацій США і РФ робитимуть свої заяви.

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Кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз назвала ситуацію між прескорпусами двох країн "неймовірно напруженою".

"Зовні сталася тиснява, всі штовхалися, кричали, тому що всі ці репортери намагалися протиснутися всередину... хоча, звичайно, не всім дозволили бути там", – каже Коллінз.

Інша журналістка американського пулу Аніта Кумар звинуватила російських співробітників безпеки в тому, що вони кричали і відштовхували представників Білого дому і журналістів. Ті кричали у відповідь, аби їх не чіпали.

Через це заяви президентів, зроблені перед зустріччю тет-а-тет, було майже не чути. Крім того, ЗМІ невірно витлумачили дії Джо Байдена.

Коли один з представників американських ЗМІ запитав Байдена, чи довіряє він Путіну, той нібито "ствердно кивнув". Однак директорка Білого дому зі зв'язків з громадськістю Кейт Бедінгфілд спростувала це, заявивши, що президент "не відповідав на жодне питання", а просто кивнув на знак вдячності пресі.

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Варто зазначити, що цей саміт порушить кілька традицій, встановлених для подібного роду заходів. По-перше, він не передбачає спільного обіду. А по-друге, не буде і спільної пресконференції двох лідерів.