Жахлива ДТП в Туреччині: десятки людей зірвалися з 300 метрів у прірву (фото)

Автобус, що потрапив в аварію, перевозив працівників текстильної фабрики та студентів

У Туреччині сталася смертельна ДТП за участю автобуса, в результаті якої загинули як мінімум двоє осіб.

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Про це повідомляє Sabah.

Інцидент стався вранці 10 березня біля села Гюргенли в провінції Батман, що лежить на південному сході країни.

За словами місцевого губернатора Хулуси Шахіна, водій автобуса не впорався з керуванням на повороті, через що автобус скотився з 300-метрової скелі. Назвавши те, що трапилося, жахливою катастрофою, він висловив співчуття родичам загиблих і поранених.

Фото: AFAD

В результаті аварії двоє осіб загинули і 24 були поранені, хоча автобус був розрахований всього на 14 пасажирів. Наразі всіх постраждалих госпіталізовано, а троє з них перебувають у важкому стані.

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Про загиблих відомо, що це 16 і 18-річний студенти з однієї сім'ї.

Фото: AFAD

У рятувальній операції брали участь жандарми, співробітники надзвичайної служби та медики. Місцеві жителі вишикувалися в живий ланцюг, аби допомогти евакуювати постраждалих.

Відомо, що автобус перевозив працівників місцевого текстильного підприємства і студентів, які на ньому проходили стажування. Тому українців серед них немає.

Фото: AFAD

Нагадаємо, в січні у чорноморського узбережжя Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін". В результаті загинули двоє громадян України і троє пропали безвісти.

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