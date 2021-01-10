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Не серджуся, Зеленського розумію: Лукашенко висловився про відносини з Україною

10 січня, 21:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Білорусі чекає ініціативи від української влади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що не ображається на Україну і президента Володимира Зеленського через невизнання результатів останніх білоруських виборів і готовий до відновлення відносин між країнами.

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Про це він заявив у ефірі одного з російських телеканалів, передає ТАСС.

"Я не серджуся на Володю Зеленського. Я його розумію: через молоді літа десь щось сказав. Але це ж не означає, що ти маєш весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися", – сказав Лукашенко.

Водночас президент Білорусі зазначив, що політичні відносини між Києвом і Мінськом зупинено.

"Завмерли поки, на цьому етапі ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", – заявив він.

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Президент Білорусі додав, що готовий відновити контакти з главою української держави.

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"Я б косо на нього не дивився. Поблажливо, косо, з презирством – ніколи. Молода людина, молодий президент. Піддається навчанню, я думаю. Я впевнений у цьому, він же розумна, нормальна людина", – сказав про Зеленського Лукашенко.

Він також упевнений, що в Білорусі "гарні відносини" з Україною.

"Український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них – ще краще", – сказав Лукашенко.

Він також чекає ініціативи для відновлення відносин між країнами від української влади.

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Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко прокоментував штурм Капітолія у Вашингтоні, провівши паралелі між подіями 6 січня у США та акціями протесту в Білорусі.

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