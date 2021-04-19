Значно спрощують життя: в Ізраїлі почали видавати паспорти вакцинації (відео)

В Ізраїлі, де почали закривати COVID-відділення лікарень, вже діють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. З цим документом можна відвідувати театри, кіно, ресторани і їздити за кордон без проходження тестування.

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Ізраїльський лікар Борис Бриль в коментарі "Сегодня" розповів, що являє собою цей документ і які привілеї він дає.

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"Паспорт вакцинації, який я отримав він видається на двох мовах – це на івриті і англійською", – розповів він.

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Документ містить наступну інформацію:

номер посвідчення особи;

інформацію, де була зроблена вакцина;

номер пляшечки, в якій перебував препарат;

дата вакцинації;

строк дії – 6 місяців.

"Паспорт вакцинації ідентичний – крім номера пробірки – тому паспорту, який отримують ті, хто перехворів. Він дозволяє мені не перебувати на карантині після прильоту до Ізраїлю, дозволяє відвідувати громадські місця, місця громадського харчування без будь-яких проблем і без здачі ПЛР-тесту ", – додав Бриль.

Люди, які не мають такого паспорта – не хочуть вакцинуватися або ще не встигли – вони повинні надати ПЛР-тест, який зроблений не пізніше 3-х днів від моменту відвідування громадського місця.

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Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС домовилися про єдиних COVID-паспортах для подорожей.

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