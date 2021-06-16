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Золоті унітази, операційні та джакузі. На чому літають світові лідери (відео)

16 червня 2021 12:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Який "борт № 1" найдорожчий і що можна знайти всередині літака президента Володимира Зеленського – у новому матеріалі "Сьогодні"

Сьогодні в Женеві президенти США і Росії можуть говорити про війну на Донбасі – на це дуже сподівається офіційний Київ. Джо Байден приземлився у Швейцарії вчора, а на Володимира Путіна тут очікують сьогодні.

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Кореспондентка "Сьогодні" Валерія Забірко дізналася про комфорт і розкіш у літаках світових лідерів.

Не секрет, що президенти подорожують як світом, так своєю країною переважно по небу – так і швидше, і зручніше. Однак хтось вибирає невеликий і комфортний аеробус, а в когось на борту обов'язкові тренажери, джакузі й позолочений унітаз.

Найдорожчий у світі

Джо Байден розпочав свій перший візит до Швейцарії. Фото: Martial Trezzini / REUTERS
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Джо Байден розпочав свій перший візит до Швейцарії. Фото: Martial Trezzini / REUTERS

Шкіряні крісла і дерев'яні меблі ручної роботи – це найдорожчий спецборт світу. На ньому літає президент США, разом з яким одночасно можуть комфортно подорожувати 70 пасажирів і 26 членів екіпажу.

Є президентська спальня, робочий кабінет і тренажерний зал. Це справжній 5-зірковий готель, тільки в небі. А ще тут є операційна з усім потрібним обладнанням, тому що з главою держави завжди літає і хірург.

Літак Байдена коштує понад 1 млрд доларів, але геть не через вишуканий інтер'єр.

"Борт № 1" США унікальний тим, що він фактично дає змогу першій особі держави керувати певний час державою. Дублювання системи ядерного арсеналу, є прямий зв'язок с усіма спецслужбами держави", – пояснює авіаексперт і менеджер авіаційного сектору Кирило Новіков.

Росіяни намагаються не відставати

У Путіна всіляко намагаються довести, що вони не гірші за Америку
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У Путіна всіляко намагаються довести, що вони не гірші за Америку / Фото: сайт Кремля

"Летючий Кремль" – так у народі називають двоповерховий лайнер Путіна. Весь салон інкрустований золотом і дорогоцінним камінням. Навіть унітаз із позолотою. Звичайно ж, тут є кабінет, тренажерний зал і спальня з королівським ліжком.

Крім того, борт захищений від атаки як із землі, так і з неба – корпус має покриття, завдяки якому літак непомітний для радіолокаційних станцій.

"Росіяни навіть у цьому випадку намагаються показати, що вони не гірші за американців. А багато в чому і кращі, тому змагання таки присутні", – зауважив політолог Володимир Воля.

До речі, у російського президента таких бортів аж чотири, причому нерідко вони злітають одночасно – щоб ніхто не здогадався, в якому саме летить господар Кремля.

А що у Меркель і Макрона?

Літак німецької канцлерки запам'ятався своїми поломками
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Літак німецької канцлерки запам'ятався своїми поломками / Фото: Flickr

А ось у Ангели Меркель найновіший літак. Його показали лише рік тому, але зсередини журналісти його ще не бачили. Старий літак був скромний, але мав свою особливість – кімнату для конфіденційних розмов з надпотужною звукоізоляцією. Борт замінили, тому що там постійно щось ламалося. Через це канцлерка спізнювалася на важливі зустрічі, наприклад на саміт "Великої двадцятки" три роки тому.

У французького президента кілька літаків. Airbus – для подорожей на далекі відстані, Dassault Falcon – на близькі. Головне судно досить просторе, з кухнею, душовою і мініопераційною. "Перший борт" Франції – це не тільки транспорт, а й повноцінний пункт керування: звідси можна в режимі реального часу керувати основними інститутами держави, зокрема і збройними силами.

У Зеленського нічого зайвого

Усередині "борту №1" України розкоші не знайдеш

Усередині "борту №1" України розкоші не знайдеш / Фото: president.gov.ua

У президента України Володимира Зеленського теж досить сучасний флот. Основний борт – Airbus А319, який може літати на далекі відстані – до Америки і назад. Але всередині він досить скромний – шкіряний салон, спальна зона і робочий кабінет.

Нагадаємо, що 16 червня в Женеві відбудеться перший після обрання Джо Байдена президентом Сполучених Штатів саміт США – Росія. З усіма подробицями ви можете ознайомитися в онлайн-марафоні на сайті "Сьогодні".

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