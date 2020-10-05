20 погибших и разрушенная Ницца: шторм "Алекс" прокатился по Франции и Италии (видео)

Люди сидят без воды и света, многие потеряли все имущество

По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощного шторма "Алекс", обрушившегося на север Италии и юг Франции. О судьбе нескольких людей до сих пор ничего не известно, их ищут спасатели. За сутки выпала четырехмесячная норма осадков. Потоки смывали мосты и дома, разрушали дороги. Люди сидят без воды и света, многие потеряли все имущество.

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Особенно сильно прочувствовал разрушительные последствия большой воды французский курортный город Ницца. Там за полсуток дождя выпало почти как в год. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это наводнение худшим за века:

"Конечно, больше всего меня беспокоит количество погибших и пропавших. Сейчас все мои мысли с семьями тех, кого мы ищем, а это девять человек. Мы пережили разрушения, которых никогда не видели до этого, по крайней мере последнее столетие в нашем регионе такого не было".

Напомним, когда запад Франции накрыл шторм "Амели", десятки тысяч семей остались без электричества.

А когда на Францию обрушился пришедший с Пиренеев шторм "Мигель", даже были погибшие.

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