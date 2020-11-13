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6000 евро за ПЦР-тест: Испания ввела новое требования для туристов

13 ноября, 14:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Без отрицательного результата анализов в Испанию теперь лучше не ехать

С 23 ноября от многих иностранцев, которые приезжают в Испанию из-за границы, будут требоваться отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, иначе их могут ждать штрафы вплоть до 6 тысяч евро.

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Как сообщает la Vanguardia, об этом 13 ноября заявила глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лаю, назвав этом "серьезными сдерживающими штрафами".

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Вдобавок к столь жестким мерам, приезжающие все равно будут вынуждены пройти эксперсс-тест на COVID-19.

Впрочем, коснется такое предписание только тех путешественников, которые приезжают из стран с сильно распространившейся инфекцией.

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В то же время, Лая отметила, что большинство стран ЕС уже ввели аналогичные меры, хотя доля инфицированных путешественников очень незначительная.

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По ее словам, с июля этого года в Испанию въехали порядка 5,2 млн путешественников, из которых были заражены лишь 4,8 тыс. (0,08%).

Напомним, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в Испании прошла волна протестов против карантинных ограничений.

Как мы уже писали, Испания стала первой страной в Евросоюзе, где зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Сейчас в этой стране насчитывается более 1,43 млн случаев заражения, из которых 40,4 тыс. оказались смертельными.

А как борются с пандемией в других странах, смотрите в видеосюжете:

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