Адвокаты Маркива подали в суд новые доказательства его невиновности

Защита бывшего служащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи признал виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, подала новые доказательства его невиновности. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как рассказали защитники Маркива, основой новых доказательств являются выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм "The wrong place" ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.

В фильме провели два эксперимента: один о визуальном контроле с горы Карачун – позиции украинских войск – места трагического случая у керамического завода, другой о баллистическом испытании по дальности стрельбы из разного оружия. Исследования подтвердили, что Маркив с горы Карачун не мог различать человеческие фигуры у завода, не мог целиться и попасть в них с расстояния около 1800 метров из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эти эксперименты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставят и адвокаты от государства Украина. Их материал базируется на результатах звукового следственного эксперимента МВД. Результаты подтвердили, что обстрел начался со стороны боевиков, а не с украинских позиций.

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Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает.

В этом месяце апелляционный суд присяжных Милана должен рассмотреть ходатайство защиты Маркива, которая пытается оспорить такой жесткий приговор.

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