Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Адвокаты Маркива подали в суд новые доказательства его невиновности

12 сентября, 12:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

О деле Маркива сняли фильм "The wrong place"

Защита бывшего служащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи признал виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, подала новые доказательства его невиновности. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Реклама

Как рассказали защитники Маркива, основой новых доказательств являются выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм "The wrong place" ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.

В фильме провели два эксперимента: один о визуальном контроле с горы Карачун – позиции украинских войск – места трагического случая у керамического завода, другой о баллистическом испытании по дальности стрельбы из разного оружия. Исследования подтвердили, что Маркив с горы Карачун не мог различать человеческие фигуры у завода, не мог целиться и попасть в них с расстояния около 1800 метров из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эти эксперименты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

В тренде
Тихари, титушки и ОМОН: в Беларуси на митингах задержаны уже 250 человек (фото и видео)

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставят и адвокаты от государства Украина. Их материал базируется на результатах звукового следственного эксперимента МВД. Результаты подтвердили, что обстрел начался со стороны боевиков, а не с украинских позиций.

Реклама

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает.

В этом месяце апелляционный суд присяжных Милана должен рассмотреть ходатайство защиты Маркива, которая пытается оспорить такой жесткий приговор.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

следствие Андреа Роккелли Виталий Маркив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление НавальногоЕвросоюз
В Германии хотят на два года заморозить
В Германии хотят на два года заморозить "Северный поток – 2": Путин понимает только этот языкПолитика
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"Политика
Во Франции неизлечимо больной хотел умереть в прямом эфире. Facebook его забанил
Во Франции неизлечимо больной хотел умереть в прямом эфире. Facebook его забанилЕвросоюз
Лукашенко снова позорится с
Лукашенко снова позорится с "перехватом" Меркель: Как бы вы ни хихикали, это реальный разговорПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять