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Афины оказались в плотном кольце огня от лесных пожаров: причины (видео)

6 августа 2021 16:19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Пожары, которые были потушены в Греции в начале недели, вспыхнули с новой силой

Огонь движется к Афинам. Огнеборцы пытаются этого не допустить / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Огонь движется к Афинам. Огнеборцы пытаются этого не допустить / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В ночь на пятницу тысячи людей покинули свои дома на окраинах Афин и сотни были эвакуированы на лодках с близлежащего острова Эвия, поскольку в Греции четвертый день бушуют лесные пожары. Огонь быстро разносится по округе благодаря сильному ветру.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ад Данте. Образ огня из Парнита", – написал пользователь Твиттер, сделав фото приближения огня на его поселок из парка на горе Парнита

"Ад Данте. Образ огня из Парнита", – написал пользователь Твиттер, сделав фото приближения огня на его поселок из парка на горе Парнита

Сегодня власти Греции распорядились эвакуировать большой пригород к северу от Афин, где лесные пожары бушуют у подножия горы Парнита. Их удалось загасить в начале недели, однако сильная жара и ветер вновь раздули пламя.

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"Возможно, нам придется ночевать в машине, если мы не найдем знакомых, которые бы нас приютили", – сказал журналистам 26-летний Йоргос, которому пришлось покинуть свой дом в пригороде Полидендро.

Огнеборцы круглосуточно пытаются сдержать стену огня / Фото Reuters

Огнеборцы круглосуточно пытаются сдержать стену огня / Фото Reuters

Днем стена пламени стояла вокруг главной автомагистрали страны, соединяющей столицу с северной Грецией. Сотни пожарных пытались не допустить, чтобы пламя достигло соседнего города Марафон.

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Причины

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Исследователь климата Афинской академии Христос Зерефос рассказал немецким журналистам о причинах, которые не дают возможность быстро локализовать пожары:

  • только за последние два дня в районе Афин произошло 118 возгораний;
  • с Эгейского моря дуют северные ветра, которые усиливаются;
  • из-за низкой влажности подсохла лесная подстилка;
  • дождей в регионе не было с мая.

Токсичные пары

Жителей греческой столы и туристов снова попросили оставаться дома, чтобы избежать отравления токсичными парами от пожаров. Огонь и вызванные им взрывы на высоковольтных линиях электропередачи привели к появлению огромного облако дыма, который накрыл Афины.

Напомним, Украина решила оказать помощь Греции в борьбе с пожарами, с которыми страна не может справиться самостоятельно.

На минувших выходных в Греции было зафиксировано 46 лесных пожаров.

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