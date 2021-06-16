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"Агрессивный поступок". Истребители РФ дважды нарушили воздушное пространство Дании

16 июня 2021 11:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр обороны Дании считает, что игнорирование подобных предупреждений – преднамеренная провокация

Два датских самолета F16. Фото: Presse-fotoS.dk/Ritzau Scanpix

Два датских самолета F16. Фото: Presse-fotoS.dk/Ritzau Scanpix

Российские самолеты Су-30 дважды нарушили воздушное пространство Дании.

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Вооруженные силы страны показали фотографии и карты с подробным описанием маршрутов, сообщает телеканал TV2.

По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, это не могло быть навигационной ошибкой.

"Это не может быть навигационной ошибкой, если вы игнорируете предупреждения и даже делаете это дважды. Это то, что мы считаем абсолютно новым и агрессивным поступком", – сказала Брамсен.

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Она отметила, что игнорирование подобных предупреждений не может рассматриваться как ничто иное, как преднамеренная провокация.

На первой карте, которое показало Министерство обороны Дании, можно увидеть, как истребитель (красная линия) входит в воздушное пространство Дании, а затем снова выходит из него после встречи с датским F-16 (синяя линия).

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Потом российский самолет (красная линия) в течение всего захода сопровождался датским F-16.

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Ранее мы писали, что власти Швейцарии намерены закрыть часть воздушного пространства страны на время саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Также как сообщалось ранее, незадолго до саммита Джо Байден переговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Украины.

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