Агрессор на выход! Украина обжаловала полномочия РФ в ПАСЕ

Окончательное решение по России будет принято 26 января

Украина оспорила полномочия российской делегации в ПАСЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Полномочия делегации Российской Федерации в ПАСЕ успешно оспорены! При 30 необходимых голосах мы набрали 49!" – написал он.

По его словам, теперь в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовят доклад о полномочиях российской делегации. Окончательное решение будет принято 26 января.

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Кроме того, нардеп отметил, что украинская сторона оспорила полномочия российской стороны еще и по процедурным основаниям. Это было связано с тем, что парламент РФ был избран жителями оккупированного Крыма и части Донбасса. За это проголосовали 47 делегатов ПАСЕ при 10 необходимых.

Причина обжалования

Полномочия делегации Госдумы РФ были обжалованы "на существенных основаниях". Такими основаниями считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы.

"Каждое государство-член организации "обязательно должно признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "которые находятся под его юрисдикцией", – говорится в статье.

Самая жесткая резолюция

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новый документ в поддержку коренного населения оккупированного Россией Крыма.

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Это уже не первая резолюция Ассамблеи о нарушении прав человека на полуострове. Например, в 2018 году организация признала Россию агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.

Предыстория

Конфликт начался с апреля 2014 года, после аннексии Крыма. Тогда Ассамблея существенно ограничила права российской делегации, после этого санкции против РФ регулярно продлевались из-за того, что Кремль не выполнял ни одной резолюции ПАСЕ по Крыму и Донбассу.

На фоне обострения ситуации российские депутаты в знак протеста отказались участвовать в сессиях Ассамблеи. Чтобы вернуть РФ, в 2019 году Ассамблея внесла изменения в свою процедуру, отменив возможность введения строгих санкций против национальных делегаций.